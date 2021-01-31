Yunus Mallı resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü, serbest statüde bulunan milli futbolcu Yunus Mallı ile 2,5+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Anlaşmaya göre oyuncuya 2020-2021 futbol sezonu için 4 milyon 465 bin lira garanti ücret, 2021-2022 futbol sezonu için 8 milyon 930 bin lira garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 8 milyon 930 bin lira garanti ücret ödenecektir." denildi.

Açıklamada, opsiyon hakkının kulüp tarafından kullanılması halinde ise futbolcuya 2023-2024 sezonu için 13 milyon 395 bin lira garanti ücret verileceği ve TÜFE+ÜFE oranı uygulanarak ödeme yapılacağı belirtildi.

Transfer nedeniyle futbolcuya üç taksit halinde toplamda 11 milyon 162 bin 500 lira imza ücreti de ödeneceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbolcunun kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe transfer olması halinde transfer gelirinin yüzde 20'si futbolcuya ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 5'i ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."

