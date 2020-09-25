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Yunus Tanrıoğlu: "Amatörlerin mağdur edilmeyeceğine inanıyoruz"

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.09.2020 18:29 | Son Güncelleme

Balıkesir 1.

Balıkesir 1. Amatör Küme takımlarından Köylüköyspor Başkanı Yunus Tanrıoğlu, amatör liglerle ilgili olarak TFF’nin ve Bilim Kurulu’nun mağduriyeti ortadan kaldıracak bir karar vereceklerine inandığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun amatör liglerle ilgili olarak aldığı karar için açıklamalarda bulunan Köylüköyspor Başkanı Yunus Tanrıoğlu, birçok üniversite öğrencisinin amatör olarak futbol oynadığını, liglerin başlaması halinde onların sadece futbol için Balıkesir’e geleceklerini ve onların da sorumluluklarının kendilerinde olacağını söyledi.
2020-2021 sezonunun başlayıp yarıda kalmasının ihtimal dahilinde olduğunu da belirten Tanrıoğlu; "Hemen hemen herkesin haklı olduğu bir durum bilindiği üzere 2019-2020 sezonu koronavirüs nedeni ile yarıda kalmıştı. 2020-2021 sezonu ise şuan için belirsizliğini koruyor. Dünyada ve ülkemizde koronavirüs vaka sayılarının artmasının bu belirsizliğe neden olduğuna inanıyorum. Şahsım ve kulübümüz adına söylüyorum; Bizim önceliğimiz sağlık. Zor günlerden geçiyoruz. Tabi ki bunların sancıları oluyor. Şehrimizde şuan üniversiteler de kapalı. Uzaktan eğitim kararı alındı. Bizim ve diğer kulüplerimizin de kadrolarında yer alan öğrenci kardeşlerimiz de var. Sezon açılırsa o kardeşlerimizden de bizler sorumluyuz. Çünkü buraya sadece futbol için dönüş yapacaklar. Diğer yandan profesyonel ligler tedbirler kapsamında başladı. Amatör ligler başlarsa diğer iller için bir şey söyleyemem ama şehrimizde kaç tane kulübümüz bu tedbirler kapsamında takım çıkarabilir. Koronavirüs testleri maddiyata dayanan bir durum. Kulüplerin bu durumda zorlanacağına inanıyorum. İkincisi ikinci bir dalganın kış aylarında gelmesi söyleniyor. Liglerin başlayıp yarıda kalma ihtimali yüksek gibi de duruyor. Bu da ayrı bir sıkıntı yaratıyor. Tabi ki 8 aydır geçimini sadece amatör spordan sağlayan ağabeylerimiz, kardeşlerimiz ve hocalarımız var. Onlar için daha büyük bir sorun. Önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıkların, bilim kurulunun, ilgili kurumların ortak mağduriyeti ortadan kaldıracak bir karar vereceklerine inanıyorum. En son yapılan açıklamada Ekim ayı sonunda tekrar toplantı yapılacağı söylendi. O zamana kadar inşallah bu koronavirüs illetinden de kurtulmuştur oluruz. Amatör sporun yıllardır vefa ve cefayı temsil eden bir camia olduğuna inanıyorum. Sabırlı bir şekilde bekleyeceğiz. Büyüklerimiz doğru kararı verecek umudundayım. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

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