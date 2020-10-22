YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Yunus Timleri Kütahya’da göreve başladı

Yunus Timleri Kütahya’da göreve başladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.10.2020 22:05 | Son Güncelleme

Başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasında etkin bir şekilde görev alan ’Yunus Timleri’ Kütahya’da göreve başladı.Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timleri (Yunus) Kuruluş ve Sertifika Töreni Kütahya Valisi Ali Çelik’in katılımıyla gerçekleştirildi.Fuar alanındaki törene; Vali Çelik’in yanı sıra Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Kyak ile polis memurları katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Yunus Timlerinin gösterileriyle devam etti.5 haftalık teorik ve pratik eğitim sonrası Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu’nu başarıyla tamamlayan Yunus personelinin sertifikaları Vali Ali Çelik ile protokol üyeleri tarafından sertifikaları verildi.Yunus personelini tebrik ederek başarılar dileyen Vali Ali Çelik, “Huzur ve güven şehri Kütahya’mızda gücümüze güç kattık.

Başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasında etkin bir şekilde görev alan ’Yunus Timleri’ Kütahya’da göreve başladı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timleri (Yunus) Kuruluş ve Sertifika Töreni Kütahya Valisi Ali Çelik’in katılımıyla gerçekleştirildi.
Fuar alanındaki törene; Vali Çelik’in yanı sıra Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Kyak ile polis memurları katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Yunus Timlerinin gösterileriyle devam etti.
5 haftalık teorik ve pratik eğitim sonrası Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu’nu başarıyla tamamlayan Yunus personelinin sertifikaları Vali Ali Çelik ile protokol üyeleri tarafından sertifikaları verildi.
Yunus personelini tebrik ederek başarılar dileyen Vali Ali Çelik, “Huzur ve güven şehri Kütahya’mızda gücümüze güç kattık. Motosikletli Polis Timlerimizle olaylara daha hızlı müdahale etme imkânı bulacak, suç ve suçlularla mücadelemizi etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Yunus personelimizden isteğim; kazaya sebebiyet verecek eylemlerden uzak durması. Bizler için en önemli husus sizlerin hayatta kalması. Rabbim kazasız, belasız görevler nasip etsin” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Diyarbekirspor’un gençleri gelecek için umut verdi
Diyarbekirspor’un gençleri gelecek için umut verdi
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Mamak Eserkent konutları ihtiyaç sahiplerine kiralanacak
Mamak Eserkent konutları ihtiyaç sahiplerine kiralanacak
(Özel) İran’dan Van’a 25 milyon TL’lik yatırım
(Özel) İran’dan Van’a 25 milyon TL’lik yatırım

Kütahya Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:48
Sabah
07:10
Öğle
12:50
İkindi
15:49
Akşam
18:19
Yatsı
19:36

Kütahya Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Esra Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Şifa Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Başkan Işık’tan Ceyhun’a Asım Gündüz cevabı
Başkan Işık’tan Ceyhun’a Asım Gündüz cevabı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
Kütahya’da Sigrafitto Sanatı
Kütahya’da Sigrafitto Sanatı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.