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Yunusemre, Aigai kazı çalışmalarına desteğini bu yıl da sürdürecek

MANİSA HABERLERİ  | 28.07.2020 17:42 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, Manisa’nın önemli turizm varlıklarından biri olan Aigai antik kentinde yürütülecek kazı çalışmalarına desteğini bu yıl da sürdürecek.Yunusemre Belediyesi, Köseler Mahallesi yakınlarında tarihi M.Ö 8.

Yunusemre Belediyesi, Manisa’nın önemli turizm varlıklarından biri olan Aigai antik kentinde yürütülecek kazı çalışmalarına desteğini bu yıl da sürdürecek.
Yunusemre Belediyesi, Köseler Mahallesi yakınlarında tarihi M.Ö 8. yüzyıla dayanan Aigai antik kentinde yürütülen kazı çalışmalarına bu yıl da destek verecek. Yürütülecek çalışma kapsamında protokol imzalanırken; imza törenine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Kazı Başkanı Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin katıldı. Antik kentte yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Sezgin, Yunusemre Belediyesi’nin desteğinden dolayı teşekkür etti. Kazı Başkanı Sezgin konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bölgede yürütülen çalışmalar önemli bir noktaya geldi. Desteklerin artması bölgenin tanıtımı açısından büyük önem arz ediyor. Başkanımız sağ olsun bizden desteğini hiç esirgemedi” diye konuştu.
Kentin tarihi kültürel dokularını öne çıkarmak istediklerini aktaran Belediye Başkanı Çerçi ise bu yıl da kazı çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı. Başkan Çerçi burada yaptığı açıklamada, “Geçen yıllarda olduğu gibi biz de ilçemizdeki tarihi değerin ortaya çıkarılması için desteğimizi sürdüreceğiz. Yunusemre Belediyesi olarak kazı ekibine ekipman, ulaşım, yemek, lojistik hizmetleri ile personel konusunda katkı sunacağız” dedi.

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