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  4. Yunusemre Belediyesi 2019 yılında 100 bin vatandaşı dinledi

Yunusemre Belediyesi 2019 yılında 100 bin vatandaşı dinledi

MANİSA HABERLERİ  | 05.01.2020 13:24 | Son Güncelleme

2019 yılında 50 bin 356 vatandaş, Yunusemre Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak taleplerini bildirdi.

2019 yılında 50 bin 356 vatandaş, Yunusemre Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak taleplerini bildirdi. Geride bırakılan yılda 100 bin vatandaşın sesine kulak verdiklerini aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çözüm odaklı belediyecilik anlayışını benimsediklerini söyledi.
Sosyal Belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar ile vatandaşının her zaman yanında olan Yunusemre Belediyesi, Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren çağrı merkezi ve kentli servisi ile binlerce vatandaşının talebine cevapladı. 2019 yılında 100 bin 114 vatandaşı ağırlayan Halkla İlişkiler Müdürlüğü, vatandaşların sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesini sağlıyor. 50 bin 356 çağrıyı cevaplayan Çağrı Merkezi ekibi, 19 bin 784 işlem başlattı. Vatandaşa en iyi hizmeti vermek için yola çıktıklarını aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşların taleplerine en kısa sürede çözüme kavuşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Çözüm odaklı belediyecilik
Başkan Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyesi olarak Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz aracılığı ile halkımızın sorunlarını dinliyoruz. Vatandaşlardan gelen talepleri ilgili müdürlüklere aktararak sorunların daha hızlı bir şekilde çözülmesini sağlayan müdürlüğümüz ile 2019 yılında 100 bin 114 vatandaşımızın kolay hizmet alabilmesine imkan sağladık. Bundan sonra da çözüm odaklı belediyecilik çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek. Vatandaşlarımız taleplerini belediyemiz Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gelerek iletebileceği 444 62 09 nolu Çağrı merkezini arayarak da bildirebilir. Şehrimizi imar ederken vatandaşlarımızın taleplerine de öncelik veriyoruz” diye konuştu.

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