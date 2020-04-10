YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Yunusemre Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Yunusemre Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

MANİSA HABERLERİ  | 10.04.2020 18:21 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs (Covid-19) dolayısıyla ilçede tedbirlerini arttırdı.

Yunusemre Belediyesi, tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs (Covid-19) dolayısıyla ilçede tedbirlerini arttırdı. Dezenfekte çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara temizlik malzemesi ve erzak kolisi dağıtıyor.
Kurulduğu günden bu yana sosyal belediyeciliği ön planda tutan Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Vatandaşlarının ihtiyaçlarını gözeten Yunusemre Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçen ihtiyaç sahiplerine, içerisinde diş fırçası, diş macunu, sabun, toz ve sıvı deterjan, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, banyo havlusu, ped, şampuan ve el dezenfektanı bulunan hijyen kolisi ile temel gıda maddelerinin yer aldığı erzak kolisi ulaştırıyor. Erzakların paketlenme işlemini yerinde denetleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu konuda titiz bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.
Dar gelirli vatandaşların zor durumda kalmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilçelerinde tenceresi kaynamayan ev olmamasını amaçladıklarını söyledi. Şu ana kadar 2 binin üzerinde aileye erzak kolisi dağıttıklarını aktaran Başkan Çerçi, hijyen kolilerinin de dağıtımına başlandığını duyurdu. Belediye Başkanı Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğe büyük önem veriyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzatıyoruz. Tüm dünyanın salgın nedeniyle zor bir dönemden geçtiği şu günlerde tedbirlerimizi hat safhaya çıkardık. Bir yandan dezenfekte çalışmalarını yürütürken bir yandan da ihtiyaç sahiplerimize ulaşıyoruz. Evinde tenceresi kaynamayan ailelerimiz olsun istemiyoruz. Mahalle muhtarlarımızın kanalıyla tespit ettiğimiz 2 binin üzerinde ailemize temel gıda maddelerinin yer aldığı erzak kolilerini ulaştırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için 150 tona yakın erzak teminimizi de gerçekleştirdik” diye konuştu.
İhtiyaç sahiplerine içerisinde temizlik ve hijyen maddelerinin yer aldığı kolilerin de dağıtımını başlattıklarını kaydeden Başkan Çerçi, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: “Diş fırçası, diş macunu, sabun, toz ve sıvı deterjan, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, banyo havlusu ped, şampuan ve el dezenfektanından oluşan 5 bin adet hijyen kolisinin de dağıtımına başladık. Çalışmamız kapsamında 10 bin erzak ile 5 bin hijyen kolisinin dağıtımını yapacağız. Amacımız vatandaşlarımızın bu zor zamanlarda sağlıklarına odaklanmalarını sağlamak. Biz Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşımızın daima yanındayız”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Kayserispor’da sevindirici haber

Kayserispor’da sevindirici haber

Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar

Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar

Manisa Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
05:08
Sabah
06:34
Öğle
13:17
İkindi
16:55
Akşam
19:49
Yatsı
21:09

İlginizi Çekebilir

Manisa’da 30 binden fazla vatandaşa biner liralık ödeme evlerinde yapıldı

Manisa’da 30 binden fazla vatandaşa biner liralık ödeme evlerinde yapıldı

Başkan Ergün’den korona virüsle mücadele ekiplerine ziyaret

Başkan Ergün’den korona virüsle mücadele ekiplerine ziyaret

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.