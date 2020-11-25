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Yunusemre Belediyesi’nden “maske ve eldivenlerinizi yere atmayın” uyarısı

MANİSA HABERLERİ  | 25.11.2020 16:22 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle kullanılan maske ve eldivenlerin doğaya verdiği zararı hatırlatarak bu materyallerin yere değil çöpe atılması gerektiğine vurgu yaptı.Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında pek çok çalışma gerçekleştiren Yunusemre Belediyesi salgına karşı kişisel koruyucu ekipman olarak kullanılan maske ve eldivenlerin çevreye rastgele atılmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Yunusemre Belediyesi’nden “maske ve eldivenlerinizi yere atmayın” uyarısı

Yunusemre Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle kullanılan maske ve eldivenlerin doğaya verdiği zararı hatırlatarak bu materyallerin yere değil çöpe atılması gerektiğine vurgu yaptı.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında pek çok çalışma gerçekleştiren Yunusemre Belediyesi salgına karşı kişisel koruyucu ekipman olarak kullanılan maske ve eldivenlerin çevreye rastgele atılmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Toplum sağlığını öncelediklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, zor günleri hep birlikte atlatacaklarını belirtirken konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Yunusemre Belediyesi olarak salgın ile ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Toplum olarak zor günler geçiriyoruz. Devletimiz tarafından ilan edilen kurallara sıkı sıkıya riayet eden vatandaşlarımızdan bir ricamız var. Kişisel koruyucu ekipman olarak kullandıkları maske ve eldivenleri yere değil çöpe atmalarını önemle rica ediyoruz. Yere atılan her koruyucu ekipman çevre kirliliğinin yanı sıra sağlığımızı da ciddi ölçüde tehdit ediyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı davranmaları bizim için önemli” dedi.

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