YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Yunusemre Belediyespor, Ayvalıkgücü Belediyespor’u tek golle geçti

Yunusemre Belediyespor, Ayvalıkgücü Belediyespor’u tek golle geçti

MANİSA HABERLERİ  | 23.02.2020 17:38 | Son Güncelleme

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup 19. hafta karşılaşmasında evinde Ayvalıkgücü Belediyespor’u ağırlayan Yunusemre Belediyespor karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak zirve takibini sürdürdü.
Tevfik Lav Spor Tesislerinde Ozan Yalçın, Doğacan Arslan ve Kerim Kaan Matyar hakem üçlüsünün yönettiği mücadelede Yunusemre Belediyespor ile Ayvalıkgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısında Yunusemre Belediyespor, 78. dakikada Hasan’ın penaltıdan attığı golle maçı 1-0 galip tamamladı. Yunusemre Belediyespor puanını 43’e çıkarıp ikinci sıradaki yerini korurken, Ayvalıkgücü Belediyespor ise 30 puanda kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Kırıkkale BA’dan son gün ’Ayar’ı

Kırıkkale BA’dan son gün ’Ayar’ı

CHP’nin Tokat İl Başkanı Kurtgöz oldu

CHP’nin Tokat İl Başkanı Kurtgöz oldu

Beşiktaş-Trabzonspor

Beşiktaş-Trabzonspor

8 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı

8 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı

Manisa Namaz Vakitleri 23 Şubat Pazar

İmsak
06:24
Sabah
07:45
Öğle
13:29
İkindi
16:32
Akşam
19:02
Yatsı
20:19

İlginizi Çekebilir

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.