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Yunusemre Belediyespor Başkanı Alkan’dan ferdi branşlara ziyaret

MANİSA HABERLERİ  | 11.12.2020 12:35 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, korona virüs tedbirleri kapsamında spor faaliyetlerini devam ettiren kulüp sporcularını ziyaret etti.Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Sportif Direktör Sedat Öngider, Bayan Spor Salonları Direktörü Özlem Narinç, Ferdi Branş Takım Sporları Direktörü Güliz Onater, korona virüs tedbirleri kapsamında spor faaliyetlerinin çalışma saatlerine uygun şekilde düzenleyen Yunusemre Belediyespor Kulübü ferdi branşların antrenmanlarını ziyaret etti.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, korona virüs tedbirleri kapsamında spor faaliyetlerini devam ettiren kulüp sporcularını ziyaret etti.
Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Sportif Direktör Sedat Öngider, Bayan Spor Salonları Direktörü Özlem Narinç, Ferdi Branş Takım Sporları Direktörü Güliz Onater, korona virüs tedbirleri kapsamında spor faaliyetlerinin çalışma saatlerine uygun şekilde düzenleyen Yunusemre Belediyespor Kulübü ferdi branşların antrenmanlarını ziyaret etti. Judo, güreş, badminton, wushu-kungfu branşlarındaki sporcuların antrenmanlarına katılan Arif Alkan ve beraberindekiler, sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. Pandemi sürecinde tüm tedbirlere uyarak çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, “Korona virüs tedbirleri ile 20 yaş altı kulübümüz sporcuları için tüm hijyen kurallarına ve çalışma saatlerine uyarak antrenmanlarımız 10 branşta devam ediyor. Hedefimiz Yunusemreli çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın spora devam etmesi, sağlıklı yaşaması ve pandemi sürecini de hareketsiz kalmadan ve spor yaparak atlatabilmektir. Bizlere zorlu şartlarda bu imkanları sağlayan başta Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk’e ve çocuklarımızın sağlığı ve gelişimi için çalışmalarını her koşulda sürdüren antrenörlerimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.
Yunusemre Belediyespor’da korona virüs tedbirleri kapsamında 10 branşta tüm hijyenik kurallara uyularak 20 yaş altı sporcuların sokağa çıkma saatleri olan saat 13.00 ile 16.00 arasında yapılacak şekilde çalışmalar sürdürülüyor.

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