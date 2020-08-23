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Yunusemre Belediyespor Serol Emlek ile ‘Devam’ dedi

MANİSA HABERLERİ  | 23.08.2020 13:37 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyespor yeni sezon için Serol Emlek ile bir yıl daha sözleşmesini uzatarak ‘Yola devam’ dedi.Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Yunusemre Belediyespor, geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran Serol Emlek ile yeni sezonda da anlaştı.

Yunusemre Belediyespor yeni sezon için Serol Emlek ile bir yıl daha sözleşmesini uzatarak ‘Yola devam’ dedi.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Yunusemre Belediyespor, geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran Serol Emlek ile yeni sezonda da anlaştı. Meclis Lokali’nde düzenlenen imza törenine Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Teknik Direktör Serol Emlek, Yardımcı Antrenör Mahmut Taşkın, Kaleci Antrenörü Serdar Toros, Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Yunusemre Belediyespor Genel Kaptanı Aladdin Erdoğan ve Yunusemre Belediyespor Sportif Direktörü Sedat Öngider katıldı. İmza töreninde Teknik Direktör Serol Emlek, Yardımcı Antrenör Mahmut Taşkın, Kaleci Antrenörü Serdar Toros kendilerini bir yıl daha Yunusemre Belediyesporlu yapan imzayı attı. İmza töreninde konuşan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, “Federasyonun sezonu 2. sırada iken tescilleyip oynatmaması, akabinde 1. ve lider ile arasındaki 3 puan farkı olan takımları bir üst lige çıkarması bizi derinden yaraladı. 5 lig ikincisi ile tahkime başvurduk. Sonucunu bekliyoruz. Ona mütekabil federasyonun çizemediği yol haritasına göre transfer çalışması öngörüyoruz. Beklemedeyiz, inşallah en kısa sürede çözülür.” diye konuştu.

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