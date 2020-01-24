YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Yunusemre Belediyespor U-14 takımı şampiyon oldu

Yunusemre Belediyespor U-14 takımı şampiyon oldu

MANİSA HABERLERİ  | 24.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyespor Kulübü 2006 doğumlu U-14 Takımı Kuşadası’nda yapılan Sömestr Cup’ta şampiyon oldu.Yunusemre Belediyespor altyapıda başarıdan başarıya koşuyor.

Yunusemre Belediyespor Kulübü 2006 doğumlu U-14 Takımı Kuşadası’nda yapılan Sömestr Cup’ta şampiyon oldu.
Yunusemre Belediyespor altyapıda başarıdan başarıya koşuyor. Kuşadası’nda gerçekleştirilen 8 takımın kıyasıya mücadele ettiği Sömestr Cup’ta şampiyonluk kupasını Yunusemre Belediyespor U-14 takımı kazandı. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, emeklerinin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Yunusemre Belediyespor olarak altyapıya büyük önem veriyoruz. Kulübümüz bünyesinde bulunan U-14 takımımız kıyasıya mücadelenin yaşandığı Sömestr Cup’ta birinci oldu. Şampiyon takımımızı tebrik ediyor, teknik heyetimizi ve sporcularımızı kutluyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Kaymakam Uçgun bakanlık projelerini anlattıKaymakam Uçgun bakanlık projelerini anlattı
Akhisarlı öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğrendiAkhisarlı öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğrendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Baktır ailesinin acı günü

Baktır ailesinin acı günü

Manisa Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
06:50
Sabah
08:16
Öğle
13:27
İkindi
16:05
Akşam
18:29
Yatsı
19:49

Manisa Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Coşkun Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Elifin Eczanesi
Turgutlu
Gezer Eczanesi
Turgutlu
Aslı Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Manisaspor’da görev dağılımı yapıldı

Manisaspor’da görev dağılımı yapıldı

Selendili öğrencilerin karne sevinci

Selendili öğrencilerin karne sevinci

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.