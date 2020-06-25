YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Yunusemre Belediyesporlu judocular ilk idmanını yaptı

Yunusemre Belediyesporlu judocular ilk idmanını yaptı

MANİSA HABERLERİ  | 25.06.2020 15:50 | Son Güncelleme

Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına yaklaşık 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu judocular tüm kurallara dikkat ederek çalışmalara başladı.Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcuları 3 aylık aranın ardından ilk toplu antrenmanını yaptı.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına yaklaşık 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu judocular tüm kurallara dikkat ederek çalışmalara başladı.
Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcuları 3 aylık aranın ardından ilk toplu antrenmanını yaptı. Antrenörleri gözetiminde 19 Mayıs ve 8 Eylül Stadyumunda antrenmanlarına başlayan judocular bireysel kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Judocular antrenmanlarını pazartesiden cumartesiye haftanın 6 günü 09.00-12.00 saatlerinde yapacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
03:49
Sabah
05:40
Öğle
13:18
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

Manisa Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Borsa Eczanesi
Merkez
Dilşen Eczanesi
Merkez
Gürer Eczanesi
Merkez
Bulvar Eczanesi
Turgutlu
Gözde Eczanesi
Turgutlu
Alkım Eczanesi
Akhisar
Yeni Coşkun Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.