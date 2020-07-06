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Yunusemre Belediyesporlu tekvandocular toplu idmana başladı

MANİSA HABERLERİ  | 06.07.2020 16:02 | Son Güncelleme

Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına yaklaşık 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu tekvandocular tüm kurallara dikkat ederek toplu idmanlarına başladı.Yunusemre Belediyespor tekvando takımı sporcuları, 3 aylık aranın ardından ilk toplu antrenmanını yaptı.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına yaklaşık 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu tekvandocular tüm kurallara dikkat ederek toplu idmanlarına başladı.
Yunusemre Belediyespor tekvando takımı sporcuları, 3 aylık aranın ardından ilk toplu antrenmanını yaptı. Antrenörleri gözetiminde 19 Mayıs ve 8 Eylül Stadyumunda antrenmanlarına başlayan tekvandocular, bireysel kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Tekvando sporcuları antrenmanlarını pazartesiden cumaya kadar haftanın 5 günü yapacak. Merkez grubu salı - cuma 09.30 - 11.00 saatleri 19 Mayıs Stadyumunda, Muradiye grubu pazartesi - salı - perşembe günü 16.00 - 18.00 arası, Güzelyurt grubu ise çarşamba, cuma günü 14.00 - 16.00 saatleri arasında çalışmalarını gerçekleştiriyor.

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