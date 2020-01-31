YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Yunusemre, Bigadiç Belediyespor’a misafir olacak

Yunusemre, Bigadiç Belediyespor’a misafir olacak

MANİSA HABERLERİ  | 31.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8.

Yunusemre, Bigadiç Belediyespor’a misafir olacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 16. haftasında deplasmanda Bigadiç Belediyespor ile karşılaşacak.
Yunusemre Belediyespor, ikinci yarının üçüncü maçında Bigadiç Belediyespor’a konuk olacak. Maç 2 Şubat Pazar günü saat 14.00‘te Bigadiç 4 Eylül Stadyumunda oynanacak. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak zirve takibini sürdüren Yunusemre Belediyespor ligde 33 puan ile 2. sırada yer alıyor. Rakibi Bigadiç Belediyespor ise 15 puan ile 11. sırada bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Seyhan Belediyesinden EMITT’e çıkarma

Seyhan Belediyesinden EMITT’e çıkarma

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Manisa Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:46
Sabah
08:11
Öğle
13:29
İkindi
16:12
Akşam
18:37
Yatsı
19:56

Manisa Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Aksakal Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Havuzlu Eczanesi
Merkez
İplikçi Eczanesi
Merkez
Onur Şen Eczanesi
Turgutlu
Yılmaz Eczanesi
Turgutlu
Alkım Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Keman eşliğinde kitap okudular

Keman eşliğinde kitap okudular

Manisa yunusemre belediye ilçe başkanı adayı bir türlü yorulmuyor

Manisa yunusemre belediye ilçe başkanı adayı bir türlü yorulmuyor

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.