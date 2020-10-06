Yunusemre futbol altyapıda çalışmalar başladı

Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını nedeniyle çalışmalarına ara veren Yunusemre Belediyespor altyapı futbol takımları tüm kurallara uyarak antrenmanlarına başladı.

Korona virüs salgını dolayısıyla çalışmalarına ara veren Yunusemre Belediyesporlu altyapı futbolcuları sahalara geri döndü. Antrenörleri gözetiminde çalışmalarına Karaali ve Evrenos Emin Kaçar Spor Tesislerinde başlayan 8-19 yaş grubundaki sporcular, sahalara dönmenin mutluluğunu yaşarken; pandemi dolayısıyla açıklanan kurallara azami derecede dikkat ediyor.



