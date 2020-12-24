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Yunusemre futbol altyapıda çalışmalar sürüyor

MANİSA HABERLERİ  | 24.12.2020 15:41 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyespor futbol branşı altyapıda antrenmanlar tüm hijyenik kurallara uyularak devam ediyor.Yunusemre Belediyespor’da futbol branşında da tüm hijyenik kurallara uyularak çalışmalar sürdürülüyor.

Yunusemre Belediyespor futbol branşı altyapıda antrenmanlar tüm hijyenik kurallara uyularak devam ediyor.
Yunusemre Belediyespor’da futbol branşında da tüm hijyenik kurallara uyularak çalışmalar sürdürülüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında antrenmanlar 20 yaş altı sporcuların sokağa çıkma saatleri olan saat 13.00 ile 16.00 arasında Karaali Spor Tesisleri ile Evrenos Emin Kaçar Spor Tesislerinde antrenörler eşliğinde yapılıyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Futbol branşımızda da diğer 9 branş ile birlikte korona virüs tedbirlerine uyularak antrenmanlarımız sürdürülüyor. Sportif faaliyetlerimizde tüm hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Çalışmalar Yunusemre Belediyespor Kulübü sosyal medya hesabından da günlük olarak paylaşılıyor. Hedefimiz Yunusemreli çocuklarımızın spora devam etmesi ve pandemi sürecini de hareketsiz kalmadan ve spor yaparak atlatabilmeleridir.”

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