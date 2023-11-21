YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Yunusemre kendi elektriğini üretecek

Yunusemre kendi elektriğini üretecek

21.11.2023 13:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunusemre Belediyesi, Karaahmetli Mahallesi’nde Güneş Enerji Santrali kurdu.

Yunusemre kendi elektriğini üretecek

4 megawattlık enerji üretiminin sağlanacağı yaklaşık 9 bine yakın panelin kurulumu tamamlanırken; projenin önemine dikkat çeken Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi “GES ile çevre dostu enerji üretimini destekliyor, sürdürülebilir bir dünya için karbon ayak izimizi azaltıyoruz” dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan Yunusemre Belediyesi, Karaahmetli Mahallesinde Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu. 75 bin metrekare alanda kurulan güneş enerji santrali için proje alanında çalışmalar tamamlandı. Enerji üretimi yapacak 8 bin 624 adet elektrik üretim panelinin kurulumu tamamlandı. Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kısa süre içerisinde üretime başlamayı hedeflediklerini dile getirerek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Hayata geçirdiğimiz Güneş Enerji Santrali (GES) Projemiz ile yenilenebilir, çevre dostu enerji üretimini destekliyor, sürdürülebilir bir dünya için karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Burası Yunusemre’nin adeta 75 bin metrekarelik güneş tarlası. Burada kurulan 9 bine yakın güneş paneli, elektrik üretimi için hazırlanıyor. 4 megawatt kapasitesiyle belediyemizin elektrik maliyetini sıfıra indirecek doğa dostu sistem sayesinde bütçemizi koruyarak temiz bir gelecek için önemli bir adım atmış oluyoruz.”

Yunusemre kendi elektriğini üretecek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de çocuklar etkinlik dolu tatil yaptıBalıkesir’de çocuklar etkinlik dolu tatil yaptı
Nemrut Kalderası’nın yeni müdavimleri tespit edildiNemrut Kalderası’nın yeni müdavimleri tespit edildi
Bağcılar'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldüBağcılar'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 21 Kasım Salı

İmsak
06:25
Sabah
07:51
Öğle
13:01
İkindi
15:38
Akşam
18:01
Yatsı
19:21

Manisa Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Salı

Nursaç savaş eczanesi
Selendi
Beler eczanesi
Alasehir
İşçi eczanesi
Akhisar
Seher eczanesi
Demirci
Derman eczanesi
Kirkagac
Akaydin eczanesi
Salihli
Ongun eczanesi
Salihli
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.