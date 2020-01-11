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  4. Yunusemre Kent Konseyi gazetecileri unutmadı

Yunusemre Kent Konseyi gazetecileri unutmadı

MANİSA HABERLERİ  | 11.01.2020 17:02 | Son Güncelleme

Yunusemre Kent Konseyi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın çalışanlarını Yunus Emre Kültür Parkı’nda yer alan İrfan Meclisi’nde ağırladı.Yunusemre Kent Konseyi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın çalışanlarını unutmadı.

Yunusemre Kent Konseyi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın çalışanlarını Yunus Emre Kültür Parkı’nda yer alan İrfan Meclisi’nde ağırladı.
Yunusemre Kent Konseyi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın çalışanlarını unutmadı. Yunus Emre Kültür Park Projesinde yer alan İrfan Meclisinde gazetecilerle bir araya gelen Yunusemre Kent Konseyi yönetimi, gazetecilerin gününü kutladı. Gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu belirten Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, konsey olarak gazetecilerin yanında olduklarını dile getirdi. Başkan Arslan, “Zor bir meslek icra ediyorsunuz. Üstlendiği görevi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa eden tüm basın mensuplarının gününü kutluyorum” dedi. Gazetecilerin zor şartlarda görev yaptığını anlatan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de bu günün önemine atıfta bulunurken; yaşanan zorlukların da aşılmasını temenni etti. Basın mensuplarını Yunus Emre Kültür Parkı Projesi hakkında da bilgilendiren Başkan Çerçi, kente güzel bir proje daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı Musa Dirik, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

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