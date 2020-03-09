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Yunusemre Kent Konseyi Manisalı kadınları ağırladı

MANİSA HABERLERİ  | 09.03.2020 15:31 | Son Güncelleme

Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte Manisalı kadınları ağırladı.

Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte Manisalı kadınları ağırladı. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de eşi Melek Çerçi ile birlikte katılarak Kadınlar Gününü kkutlaıd.
Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla Yunuspark Meydan’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve eşi Dr. Melek Çerçi, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan ve eşi, Belediye Başkan Yardımcısı N. Elif Binici, Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fisün Kumbaracı, şehit yakınları, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve meclis üyeleri kadınlar katıldı. Kendileri için anlamlı bir günde bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fisün Kumbaracı, 8 Mart’ın önemine değindi. Kumbaracı, “Kendimizin değerli olduğuna inanıp, bunu kendi kendimize söylememiz gerektiğine inanıyorum. Hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde daha da çok değerliyiz ve çok da güçlüyüz. İşte bu güçle, güçlü toplumlara ve mutlu yarınlara ulaşacağız” dedi. Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarken; kadınların her zaman hatırlanması, değerinin bilinmesi gerektiğini dile getirdi.
“Toplumun temeli ailedir. Ailenin temelinde de annelerimiz vardır” diyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bizim medeniyetimizde hanımların çok önemli bir yeri vardır. Geçmişimizin nasıl olduğunu anlatmamız farkındalık oluşturmamız lazım. Toplumsal hayatta önemli roller üstlenen kadınlarımızın hak ettikleri konuma gelmeleri, geleceğe güvenle bakmaları, sevgi ve hoşgörü ile yetiştirdikleri nesillerin mutluluklarının ve başarılarının ilk şartıdır” dedi.
Etkinliğin sonunda katılımcı kadınlara Türk Bayrağı ve ayna hediye edildi.

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