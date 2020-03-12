Yunusemre, ‘Minik Şehzadeler’ turnuvasına ev sahipliği yaptı

Yunusemre Belediyesi, Manisa 2. Minik Şehzadeler Futbolla Buluşuyor Turnuvasına ev sahipliği yaptı. Etkinlikte küçük sporcuları Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara yalnız bırakmadı.

Manisa 2. Minik Şehzadeler Futbolla Buluşuyor Turnuvası Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesislerinde yapıldı. Manisa Şehzadeler ilçesi Halk Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinliğe 14 ilkokulun futbol takımı katıldı. Yunusemre Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı turnuvayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Şimşek de izledi. Takımların şampiyon olmak için ter döktüğü etkinlikte Gediz İlkokulu 1., Gazi İlkokulu 2. Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu ise 3. oldu. Sporcular kupa ve madalyalarını Başkan Çerçi, Kaymakam Çaykara ve Bülent Şimşek’in elinden aldı.

