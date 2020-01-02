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  4. Yunusemre minik yeteneklerin peşinde

Yunusemre minik yeteneklerin peşinde

MANİSA HABERLERİ  | 02.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyespor Kulübü, 2013-2014 doğumlu sporcuları futbol altyapısına kazandırmak amacıyla Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulunda minik yetenekleri belirledi.Yunusemre Belediyespor Kulübü, altyapıdan başarılı sporcular yetiştirmek için Manisa merkezdeki ilkokullarda minik yetenekleri belirliyor.

Yunusemre Belediyespor Kulübü, 2013-2014 doğumlu sporcuları futbol altyapısına kazandırmak amacıyla Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulunda minik yetenekleri belirledi.
Yunusemre Belediyespor Kulübü, altyapıdan başarılı sporcular yetiştirmek için Manisa merkezdeki ilkokullarda minik yetenekleri belirliyor. Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak başlatılan çalışma Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu ile devam etti. Yunusemre Belediyespor Altyapı Sorumlusu Ferdi Öztürk ve altyapı antrenörleri tarafından Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulunda 180 öğrenci yeteneklerini sergiledi. Seçilen öğrenciler ile Yunusemre Belediyespor U6, U7 ve U8 takımlarının kurulacağı açıklandı.

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Akşam
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Yatsı
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Derman Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Uncubozköy Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Turgutlu
Sözeri Eczanesi
Turgutlu
Candan Eczanesi
Akhisar
Sağlık Eczanesi
Akhisar
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