YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Yunusemre sokak hayvanlarını unutmuyor

Yunusemre sokak hayvanlarını unutmuyor

MANİSA HABERLERİ  | 17.04.2020 13:30 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehrin belli noktalarına yem ve mama bıraktı.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi diğer yandan sokak hayvanlarına da sahip çıkıyor.

Yunusemre Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehrin belli noktalarına yem ve mama bıraktı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi diğer yandan sokak hayvanlarına da sahip çıkıyor. ‘Onlar bize emanet’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin belirli noktalarında sokak hayvanlarına yem ve mama bırakıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Bizim sessiz dostlarımız olan sokak hayvanlarını unutmuyoruz. Bugüne kadar 3 tonun üzerinde mama dağıtımı gerçekleştirdik. İlçemizde bu doğrultuda çalışmalarımız sürecek” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam Şahin tarım üreticilerini ziyaret etti

Kaymakam Şahin tarım üreticilerini ziyaret etti

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı

Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı

Tatangalar’dan SAÜ’ye tebrik

Tatangalar’dan SAÜ’ye tebrik

Ordu’da Nisan ayı ortasında kar yağışı

Ordu’da Nisan ayı ortasında kar yağışı

Manisa Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:56
Sabah
06:24
Öğle
13:15
İkindi
16:57
Akşam
19:56
Yatsı
21:18

İlginizi Çekebilir

Vali Deniz kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla toplantı yaptı

Vali Deniz kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla toplantı yaptı

Yunusemre’de 4 gün pazar kurulacak

Yunusemre’de 4 gün pazar kurulacak

Çocuklarda büyümenin izlenmesi hastalıkta erken tanı için önemli

Çocuklarda büyümenin izlenmesi hastalıkta erken tanı için önemli

MER Koleji uzaktan da birlikte okuyor

MER Koleji uzaktan da birlikte okuyor

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.