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Yunusemre’de açık hava sinema keyfi yaşanacak

MANİSA HABERLERİ  | 02.02.2020 14:43 | Son Güncelleme

Sinemaseverler doğa ile iç içe açık hava sinema keyfini Yunusemre’de yaşayacak.

Sinemaseverler doğa ile iç içe açık hava sinema keyfini Yunusemre’de yaşayacak. Yunusemre Belediyesi’nin kente kazandırdığı projelerden biri olan Yunus Emre Kültür Parkı’nda kurulacak açık hava sinemasında nostaljik filmler izleyicisiyle buluşacak.
Yunusemre Belediyesi’nin vatandaşların hizmetine sunduğu örnek projelerden biri olan Yunus Emre Kültür Parkı, yaz aylarında sinemaseverleri ağırlayacak. Türk Sinemasının seçkin örneklerinin izleyicisiyle yeniden buluşacağı açık hava sinemasında sinemaseverler şehir manzarası eşliğinde film keyfi sürecek. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Doğayla iç içe, içerisinde Klasik Türk İslam Sanatları Atölyesi, Anadolu Kadın Kıyafetleri Müzesi, İrfan Meclisi, Misafirhane, kafeterya, çocuk oyun parkı, spor alanları ve seyir terasları bulunan Yunus Emre Kültür Parkımızı tamamlama aşamasına geldik. Bu güzel projede seyir alanları açık havada sinema izlenebilecek şekilde de düzenlendi. Vatandaşlarımızın rahatlıkla oturabileceği, Manisa manzarası eşliğinde eski Türk filmlerini izleyebileceği bir ortam oluşturduk. Bu yaz bu güzelliği ortaya çıkaracağız.” dedi.

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