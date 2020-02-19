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Yunusemre’de deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

MANİSA HABERLERİ  | 19.02.2020 14:20 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi personeli, senaryoya göre 5.8’lik deprem anında neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak öğrendi.

Yunusemre Belediyesi personeli, senaryoya göre 5.8’lik deprem anında neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak öğrendi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta yaralılara anında müdahale edilirken çıkan yangın da söndürüldü.
Olası bir deprem anında yaşanan sıkıntıları en aza indirmek, personelin bu konuda bilinçlendirilmesi ve binadan tahliyesinin sağlanması amacıyla eğitimler veren Yunusemre Belediyesi, eğitim sonrası deprem tatbikatı yaptı. Tüm dış birimlerde de aynı anda yapılan tatbikat, Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)’nün katılımları, Manisa Amatör Telsizciler ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) desteğiyle gerçekleşti. Tatbikatta çalan sirenle birlikte belirlenen alanda kendilerini korumaya alan personeller, sirenin susmasıyla birlikte tahliye sorumluları eşliğinde binaları boşalttı. Tüm personel, güvenli alan olarak belirlenen Yunuspark bahçesinde toplandı.
Afet sonrası gerekli idarenin sağlanması için Yunuspark içinde kriz başkanlığı oluşturdu. Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel’in başkanlığını yürüttüğü kriz masasında süreç an an takip edildi. Senaryo gereği yaralılara anında müdahale edilirken; çıkan yangın da söndürüldü. Tatbikatta tahliye esnasında yaralanan personeller, bu konuda eğitim alan görevli personeller tarafından kurtarıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikat sonrasında personele seslenen Destek Hizmetleri Müdürü Mustafa Dandin, deprem anında nasıl davranılması gerektiğinin önemine dikkat çekti. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Güray Karakaya tatbikat sonrası yaptığı açıklamada bu tür eğitimlerin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “İlimiz 1. derece deprem kuşağında yer alıyor. Dolayısıyla deprem anında ne yapılmasını, nasıl davranılmasını bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda tatbikat yapılması önemli. Bu konuda belediyemiz üzerine düşeni yapıyor. Hassasiyetinden dolayı başta Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere ilgililere teşekkür ederim”

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