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Yunusemre’de futbol tesisleri yeni sezona hazırlanıyor

MANİSA HABERLERİ  | 10.06.2020 10:15 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyespor’un Evrenos Kasap Emin Kaçar ve Karaali Spor Tesisinde bulunan sahalarının tüm bakımları yapılıp yeni sezona hazırlanıyor.Yunusemre Belediyespor, Evrenos ve Karaali’de bulunan futbol sahalarını gelecek sezon için hazırlıyor.

Yunusemre Belediyespor’un Evrenos Kasap Emin Kaçar ve Karaali Spor Tesisinde bulunan sahalarının tüm bakımları yapılıp yeni sezona hazırlanıyor.
Yunusemre Belediyespor, Evrenos ve Karaali’de bulunan futbol sahalarını gelecek sezon için hazırlıyor. Belediye ekipleri sahaların saha zemini bakımı, sulama, çevre ve ot bakımını yapıyor. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan futbol sahalarının bakımının yapıldığını belirterek, “Evrenos ve Karaali’deki Futbol sahalarımızda tesis sorumlularımız korona virüs nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirerek, titizlikle sahalarımızın bakımını yapıyorlar. Sahalarımızda saha zemini bakımı, sulama, saha çevre ot bakımı yapılıyor. İnşallah korona virüs tehdidinin tamamen ortadan kalkması ile bu sahalarımızda alt yapı ve üst yapıdaki sporcularımıza hizmet vereceğiz. Çocuklarımız buralarda yine futbol oynayacak ve burası inşallah yine cıvıl cıvıl olacaktır. En büyük temennimiz ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu süreçten en kısa sürede kurtulmasıdır. Bunun için de yapılan uyarıları dikkate almalı, kurallara titizlikle uymalıyız.” dedi.

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