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Yunusemre’de konteynerler dezenfekte ediliyor

MANİSA HABERLERİ  | 24.06.2020 12:21 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, yaz aylarında kötü koku ve haşerelerin önüne geçmek amacıyla ilçedeki çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bünyesinde bulunan iki adet buharlı yıkama aracı ile yeraltı ve yerüstü konteynerleri temizliyor.

Yunusemre’de konteynerler dezenfekte ediliyor

Yunusemre Belediyesi, yaz aylarında kötü koku ve haşerelerin önüne geçmek amacıyla ilçedeki çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.
Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bünyesinde bulunan iki adet buharlı yıkama aracı ile yeraltı ve yerüstü konteynerleri temizliyor. Sıcak havada kötü koku ve haşerelerin önüne geçmek amacıyla çöp konteynerlerini dezenfekte edildiğini kaydeden Başkan Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ekiplerimiz, bünyemizde bulunan iki adet buharlı yıkama aracımızla yaz aylarında çöp konteynerlerini basınçlı su ile dezenfekte ediyor. Ekiplerin yeraltı ve yerüstü konteynerlerinin temizlemesi ile kötü koku ve görüntü ve haşerenin önüne geçiliyor. ilçemizde temizleme ve dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak sürdüreceğiz. ”

Yunusemre’de konteynerler dezenfekte ediliyor

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