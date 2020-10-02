Yunusemre’de mesai saatleri saatleri değişti

Yunusemre Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında mesai saatlerinde düzenleme yaptı. Yeni düzenlemede mesai saatleri 09.00-17.30 olarak belirlendi.

Yunusemre Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Yunusemre İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun ilgili kararıyla mesai saatlerinde düzenleme gerçekleştirdi. Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan toplu ulaşım yoğunluğunun azaltılması amacıyla yapılan düzenlemede mesai saatleri, 05 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren 09.00 - 17.30 olarak belirlendi. Vatandaşlar birçok işlemini belediyeye gelmeden internet üzerinden www.yunusemre.bel.tr adresine girerek online olarak yapabilecek ve 444 62 09 numaralı çağrı merkezini 24 saat boyunca arayabilecek.

