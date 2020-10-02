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Yunusemre’de mesai saatleri saatleri değişti

MANİSA HABERLERİ  | 02.10.2020 18:22 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında mesai saatlerinde düzenleme yaptı.

Yunusemre Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında mesai saatlerinde düzenleme yaptı. Yeni düzenlemede mesai saatleri 09.00-17.30 olarak belirlendi.
Yunusemre Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Yunusemre İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun ilgili kararıyla mesai saatlerinde düzenleme gerçekleştirdi. Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan toplu ulaşım yoğunluğunun azaltılması amacıyla yapılan düzenlemede mesai saatleri, 05 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren 09.00 - 17.30 olarak belirlendi. Vatandaşlar birçok işlemini belediyeye gelmeden internet üzerinden www.yunusemre.bel.tr adresine girerek online olarak yapabilecek ve 444 62 09 numaralı çağrı merkezini 24 saat boyunca arayabilecek.

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Gümüşsu Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
İkbal Eczanesi
Turgutlu
Kasaba Eczanesi
Turgutlu
Coşkun Eczanesi
Akhisar
Erdem Eczanesi
Akhisar
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