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Yunusemre’de Üretici ve 2. El Pazarı perşembe günü kurulacak

MANİSA HABERLERİ  | 08.12.2020 13:23 | Son Güncelleme

Tüm dünyada etkili olan korona virüs pandemisi nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde pazar günleri kurulan Üretici ve 2.

Yunusemre’de Üretici ve 2. El Pazarı perşembe günü kurulacak

Tüm dünyada etkili olan korona virüs pandemisi nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde pazar günleri kurulan Üretici ve 2. El Pazarı perşembe günleri kurulacak.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye’de yayılmasını önlemek amacıyla hafta sonu sokağa çıkma yasağı da dâhil alınan tedbirler doğrultusunda Yunusemre ilçesinde pazaryerlerinin günlerinde değişikliğe gidildi. Alınan kararlar kapsamında ilçede pazar günleri Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde kurulan Üretici ve 2. El Pazarında tezgahlar perşembe günleri açılacak.
Bazı günlerde pazaryerlerinde tek-çift uygulamasına gidileceği belirtilirken ilçede pazarlar şu günlerde kurulacak: “Pazartesi: Karaköy Pazarı (Tek-çift uygulamalı), Salı: Yunus Emre Millet Çarşısı (Sebze-meyve, Sosyete Pazarı), Çarşamba: Horozköy Pazarı (Tek-çift uygulamalı), Perşembe: Muradiye Pazarı (Sebze ve meyve), Perşembe: Yunus Emre Millet Çarşısı Üretici ve 2. El Pazarı, Cuma: Muradiye Pazarı (Tuhafiye), Cuma: Laleli Pazarı (Tek çift uygulamalı)”

Yunusemre’de Üretici ve 2. El Pazarı perşembe günü kurulacak

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