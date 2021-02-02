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Yunusemre’de yağış seferberliği

02.02.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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Yunusemre Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan yağış dolayısıyla vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarına devam ediyor.İlçede etkili olan yağış nedeniyle teyakkuza geçen Yunusemre Belediyesi ekipleri, gün boyunca yoğun mesai harcadı.

Yunusemre Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan yağış dolayısıyla vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarına devam ediyor.
İlçede etkili olan yağış nedeniyle teyakkuza geçen Yunusemre Belediyesi ekipleri, gün boyunca yoğun mesai harcadı. Ekipler, ilçe genelinde herhangi olumsuz bir durum yaşanmaması için çalışmalarına devam etti. Olumsuz hava koşulları dolayısıyla vatandaşları uyaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların acil durumlar için 444 62 09 çağrı merkezini arayarak yardım isteyebileceklerini söyledi.

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