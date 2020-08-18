Yunusemre’deki Covid-19 çalışmaları değerlendirildi

Covid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarını daha etkin sürdürmek amacıyla Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Yunusemre İlçesi Covid-19 Çalışma Toplantısı gerçekleştirildi.

Yunusemre Kaymakamlığı toplantı salonunda Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Yunusemre Belediye Başkan V. Mustafa Irmak, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve ilgililer katıldı.

Toplantıda son dönemde Türkiye’de olduğu gibi Manisa’da da vaka sayılarında artış yaşandığını belirten Vali Karadeniz, “Covid-19 ile mücadelede her ilçeyi kendi bazında ele alıp, neler yapılması gerektiğini görüşmemiz gerekiyor. Sürecin başından beri alınan çok sayıda karar var. Bu kararların uygulamasını takip ederek önemli gelişmeler elde edebileceğimizi düşünüyorum” dedi. Konuşmasında maske takmanın önemine de vurgu yapan Vali Karadeniz, maske yasağına tüm kamu kurum ve kuruluşları dahil herkesin uymak zorunda olduğunu, bu konunun hiç taviz verilmemesi gereken konulardan birisi olduğunu ve herkesin önlemini en üst düzeyde alması gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığının almış olduğu yeni karar ve göndermiş olduğu genelgelerin olduğunu belirten Vali Karadeniz, bunlardan en önemlisinin evde karantina altında olan pozitif vakaların takibi olduğunu söyleyerek, “Evde karantina altında olan pozitif vakaların takibi ile ilgili denetim ekipleri oluşturup pozitif vakaların evden çıkmasını önlememiz gerekiyor. Bunun için kurumların işbirliği içerisinde çalışması önemli” diye konuştu.

Toplantıda, Yunusemre ilçesinde Covid-19 kapsamında alınan tedbirler ve denetimlerine ilişkin konular görüşülerek bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.



