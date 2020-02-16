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Yunusemre’den çiftlere evlilik öncesi eğitimi

MANİSA HABERLERİ  | 16.02.2020 16:27 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla çiftlere mutlu evliliğin yollarının anlatıldığı eğitim semineri düzenlendi.

Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla çiftlere mutlu evliliğin yollarının anlatıldığı eğitim semineri düzenlendi. Seminer sonrasında katılımcılara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Hayatını birleştirmeye hazırlanan çiftlere, yeni evlilere mutlu ve sağlıklı evliliğin yollarını anlatmak amacıyla seminer verildi. Yunus Emre Millet Çarşısı Tiyatro ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde Evlilik Eğitimi Eğiticisi Nursel Balcı, Sosyal Çalışmacı ve Aile Eğitimi Programı Formatörü Melek Arslan Serdaroğlu eşler arasında iletişim, sağlık, hukuk ve çift eğitimi gibi konularında çiftleri bilgilendirdi. Seminere Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de katılırken, seminer sonunda katılımcılara Başkan Çerçi ve protokol tarafından sertifika verildi.

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