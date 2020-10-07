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Yunusemre’den ‘İki devlet tek millet vurgusu’

MANİSA HABERLERİ  | 07.10.2020 11:53 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediye Meclisi, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırılarını kınadı.

Yunusemre Belediye Meclisi, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırılarını kınadı. Toplantıda Ermenistan’ın yıllardır uluslararası hukuku çiğnediğine dikkat çekilirken; kardeş ülke Azerbaycan ile iki devlet tek millet vurgusu yapıldı.
Yunusemre Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısının ilk oturumu Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı ülkemizdeki tüm şehitler ile Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden sivil ve asker şehitler için saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. 24 maddenin görüşüldüğü toplantıda meclis, Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivil yerleşim bölgelerine yaptığı saldırıları kınadı. Ermenistan’ın bölgede yıllardır uluslararası hukuku çiğnediğini dile getiren Başkan Çerçi, Azerbaycan’ın yanında olduklarını belirterek iki devlet tek millet vurgusu yaptı.
Ermenistan’ın bölge barışının önündeki en büyük engel olduğunu dile getiren Başkan Çerçi konuşmasında, “Sivillere yapılan son saldırılar göstermiştir ki Ermenistan bölgedeki barışın en büyük tehdididir. Ermenistan yaklaşık 30 yıldır Karabağ’ı işgal ediyor, uluslararası hukuku çiğniyor. İnşallah bu sefer Azerbaycanlı kardeşlerimiz haklı davalarında galip gelecek. Türkiye de bütün gücüyle kardeş ülkemizin yanındadır. Allah yardımcıları olsun. Tekrar şehitlerimize rahmet diliyoruz. Oradaki askerlere de Allah’tan başarı niyaz ediyoruz.” dedi.
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP grup başkanvekilleri de söz alarak Azerbaycan’a haklı davalarında destek verdiklerini belirtti. Toplantıda 2021 yılı performans programı ile 2021 yılı mali bütçesi de görüşüldü. 2 madde komisyona sevk edilirken; meclisin ikinci oturumunu 22 Ekim Perşembe günü saat 18.00’de yapması kararlaştırıldı.

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