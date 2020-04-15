Yunusemre’den muhtarlara maske dağıtımı

Yunusemre Belediyesi ilçede bulunan muhtarlara maske dağıtımına devam ediyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, muhtarlara maskeleri teslim etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, muhtarlar ile buluştu. Belediye Meclis Salonu’nda sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilen toplantıya Başkan Çerçi’nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Çerçi, tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs dolayısıyla belediye olarak tüm önlemleri aldıklarını belirterek, “Belediye olarak salgınla etkin mücadele için yoğun mesai harcıyoruz. Bir yandan dezenfekte çalışmalarını yaparken bir yandan da vatandaşlarımıza maske eldiven, erzak ve hijyen kolisi dağıtıyoruz. İlçemizde bulunan muhtarlarımızın bir kısmı ile görüştük. Bazı muhtarlarımızın da yanına bizzat kendimiz gidiyoruz. Muhtarlarımıza maske ve kolonya dağıttık. Ekiplerimiz muhtarlık binalarına maske dağıtımına devam ediyor. Bu salgın ile mücadelemiz sürecek” dedi.

AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bu sürecin üstesinden devletimiz ve milletimizin gücü ile geleceğiz. Devletimiz bu süreci çok iyi yönetiyor.”

Muhtarlar da korona virüs ile mücadele kapsamında Yunusemre Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Çerçi’ye teşekkür etti.



PARTNER Sporsuz asla yaşayamıyorlar