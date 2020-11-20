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Yunusemre’den mükelleflere yapılandırma hatırlatması

MANİSA HABERLERİ  | 20.11.2020 16:36 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşları bilgilendirdi.

Yunusemre’den mükelleflere yapılandırma hatırlatması

Yunusemre Belediyesi, vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşları bilgilendirdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada vergi borcu olan mükelleflerin 31 Aralık Perşembe günü mesai bitimine kadar belediyeye başvurmaları gerektiğine dikkat çekildi.
Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 31 Ağustos 2020 ve önceki dönemlere ait ödenmesi gereken vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, yeniden yapılandırmak isteyen vatandaşların başvuruları alınmaya başladı. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen mükelleflerin 31 Aralık Perşembe günü mesai bitimine kadar Yunusemre Belediyesine başvurabilecekleri belirtildi. Mükelleflere en fazla 18 taksitte borçların yapılandırılması imkanı sunulurken; taksitler 2 ayda bir ödenebilecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021’de gerçekleştirilecek. Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 62 09 numaralı çağrı merkezini arayabilecekleri gibi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne de başvurabilecekler.

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