YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Yunusemreli 23 judocu siyah kuşağa terfi etti

Yunusemreli 23 judocu siyah kuşağa terfi etti

01.02.2021 12:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yunusemreli 23 judocu siyah kuşağa terfi etti

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen kuşak sınavlarına katılan Yunusemre Belediyesporlu 23 judocu siyah kuşağa terfi etti.Online teori sınavında başarılı olan Yunusemre Belediyespor’un 23 judocusu, Yener Kahyalar Judo Salonunda yapılan uygulama sınavında siyah kuşağa geçmek için ter döktü.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen kuşak sınavlarına katılan Yunusemre Belediyesporlu 23 judocu siyah kuşağa terfi etti.
Online teori sınavında başarılı olan Yunusemre Belediyespor’un 23 judocusu, Yener Kahyalar Judo Salonunda yapılan uygulama sınavında siyah kuşağa geçmek için ter döktü. Sınava 14’ü kız, 9’u erkek olmak üzere 23 sporcu katılırken; 12 kız sporcu 1. dan, 2 kız sporcu 3. dan, 9 erkek sporcu da 1. dan sınavında performans gösterdi. Sporcuların sınav görüntüleri kaydedilerek Judo Federasyonunun resmi sitesine yüklendi. Yüklenen görüntüler, Judo Federasyonu Sınav Komisyonu tarafından incelendi. Açıklanan sonuçta Yunusemre Belediyesporlu 23 sporcu da başarılı oldu. Sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sporcularımızın siyah kuşak alması bizleri sevindirdi. Sporcularımızda emeği geçen başta antrenörleri olmak üzere tüm sporcularımızı ve ailelerini tebrik ederiz.” diye konuştu.

Yunusemreli 23 judocu siyah kuşağa terfi etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

Manisa Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:09
Öğle
13:29
İkindi
16:14
Akşam
18:39
Yatsı
19:57

Manisa Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Betül Eczanesi
Merkez
Cansu Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Yapa Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Turgutlu
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Bilge Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

HAK-İŞ ve Hizmet-İş, en büyük sendika konumunda

HAK-İŞ ve Hizmet-İş, en büyük sendika konumunda

Başkan Akın’dan yağıştan etkilenen mahallelerde inceleme

Başkan Akın’dan yağıştan etkilenen mahallelerde inceleme

Manisa'da 3'ü başlarından vurularak öldürülmüş 4 gencin cesetlerinin bulunduğu alanda yeni inceleme yapıldı

Manisa'da 3'ü başlarından vurularak öldürülmüş 4 gencin cesetlerinin bulunduğu alanda yeni inceleme yapıldı

Uzaktan da olsa aynı anda kitap okudular

Uzaktan da olsa aynı anda kitap okudular

MER Kolejinin başarısı İspanyol televizyonunda

MER Kolejinin başarısı İspanyol televizyonunda

GÜNCELLEME - Manisa'da tarla yolunda 4 gencin cesetleri bulundu

GÜNCELLEME - Manisa'da tarla yolunda 4 gencin cesetleri bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.