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Yunusemreli güreşçiler tempoyu arttırdı

MANİSA HABERLERİ  | 08.09.2020 14:25 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı, salonlar açıldıktan sonra tempoyu arttırdı.

Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı, salonlar açıldıktan sonra tempoyu arttırdı. Sporcular, antrenörleri gözetiminde tüm hijyen kurallarına uyarak haftanın 5 günü antrenman yapıyor.
Yunusemre Belediyesporlu güreşçiler, salonların açılmasıyla birlikte 10 kişilik gruplar halinde Atatürk Olimpiyat Stadı Spor Salonunda bireysel kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıyor. Antrenmanlar hakkında bilgi veren güreş antrenörleri Ömer Rona, Murat Bozkurt konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sporcularımız 3 gün kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı yapıyor, 2 gün de yüzüyor. Yoğun bir tempoda antrenman yapıyoruz. Hedefimiz Türkiye şampiyonalarında dereceler yapmak, milli takıma sporcular kazandırmak ve uluslararası arenada da kulübümüz, ilimiz ve ülkemizin ismini duyurmak. Bize çalışmalarımızda için destek veren başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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