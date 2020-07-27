YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Yunusemreli judocu ikizler şampiyonluğu hedefliyor

Yunusemreli judocu ikizler şampiyonluğu hedefliyor

MANİSA HABERLERİ  | 27.07.2020 16:11 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyespor Kulübü judo sporcuları Bünyamin ve Batuhan Küçük isimli ikiz kardeşler branşlarında başarılı olmak için birlikte çalışıyorlar.Yunusemre Belediyespor Kulübünde 4 yıldır judo yapan 16 yaşındaki ikiz kardeşler Bünyamin ve Batuhan Küçük geleceğin başarılı sporcuları arasında yerlerini almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yunusemreli judocu ikizler şampiyonluğu hedefliyor

Yunusemre Belediyespor Kulübü judo sporcuları Bünyamin ve Batuhan Küçük isimli ikiz kardeşler branşlarında başarılı olmak için birlikte çalışıyorlar.
Yunusemre Belediyespor Kulübünde 4 yıldır judo yapan 16 yaşındaki ikiz kardeşler Bünyamin ve Batuhan Küçük geleceğin başarılı sporcuları arasında yerlerini almak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye şampiyonluğunu hedefleyen ikizler takımlarını en iyi şekilde temsil etmek istiyor.
Sporcuların performansından memnun olduklarını anlatan Takım Antrenörü Orhan Akdemir, kardeşlerin 4 yıldır bu spora gönül verdiğini söyledi. Akdemir açıklamasında, “METEM Lisesi öğrencileri olan ikiz sporcularımız Bünyamin ve Batuhan yaklaşık 4 yıldır judo yapıyor; kulübümüzü de müsabakalarda başarıyla temsil ediyorlar. Manisa il 3.’lüğü elde eden judocularımız gelecek vadeden sporcularımız arasında yer alıyor” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arnavutköy'de bomba alarmı! Arnavutköy'de bomba alarmı!
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Faytondan özgürlüğe

Faytondan özgürlüğe

129 yıllık Sultan Abdülhamit Han dönemi eseri ilgi bekliyor

129 yıllık Sultan Abdülhamit Han dönemi eseri ilgi bekliyor

Bir asırlık İçmeceler, şifa dağıtmaya devam ediyor

Bir asırlık İçmeceler, şifa dağıtmaya devam ediyor

Uzmanlardan kurban eti uyarıları

Uzmanlardan kurban eti uyarıları

Biçerdövercilerin zorlu gurbet mesaisi

Biçerdövercilerin zorlu gurbet mesaisi

Planlı çalışarak, Türkiye birincisi oldu

Planlı çalışarak, Türkiye birincisi oldu

Manisa Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:20
Sabah
06:01
Öğle
13:22
İkindi
17:13
Akşam
20:33
Yatsı
22:06

Manisa Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Ada Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Merkez
Canan Eczanesi
Merkez
Sayılgan Eczanesi
Turgutlu
Yüksel Eczanesi
Turgutlu
Aslı Eczanesi
Akhisar
Durmuşoğlu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Pazarda bulduğu para ve altın dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Pazarda bulduğu para ve altın dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.