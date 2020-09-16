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Yunusemreli kardeşlerin spor sevgisi

MANİSA HABERLERİ  | 16.09.2020 11:29 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları Erkan ve Nehir Uslu kardeşler spor sevgisiyle arkadaşlarına da örnek oluyorlar.Yunusemre Belediyespor Kulübünde spor yapan Erkan ve Nehir Uslu geleceğin başarılı sporcuları olmak için çok çalışıyor.

Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları Erkan ve Nehir Uslu kardeşler spor sevgisiyle arkadaşlarına da örnek oluyorlar.
Yunusemre Belediyespor Kulübünde spor yapan Erkan ve Nehir Uslu geleceğin başarılı sporcuları olmak için çok çalışıyor. 7 yıldır 63 kg’da güreşen 18 yaşındaki Erkan Uslu, çalışmasının karşılığını 2019 yılında Manisa birincisi olarak aldı. Kardeşi 11 yaşındaki Nehir Uslu da 1 yıldır tekvando sporuyla uğraşıyor. Uslu kardeşler yaşıtlarına da spor yapma çağrısında bulunurken, Erkan Uslu, “Sağlıklı yaşıyoruz ve sporu çok seviyoruz. Spor hayat felsefemiz olmalı. Ailemizin desteği büyük. Antrenörlerimizin gözetiminde azimle çalışıyoruz. Kardeşimle birlikte hedefimiz milli takıma seçilmek ve uluslararası arenada ilimizi ve kulübümüzü temsil etmek.” dedi.

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