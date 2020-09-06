Yunusemreli sporcular antrenmanlarını aksatmıyor

Yunusemre Belediyesporlu wushu kungfu sporcuları tüm hijyenik kurallara dikkat ederek antrenmanlarını sürdürüyor.

Yunusemre Belediyespor Wushu Kungfu Takımı sporcuları, haftanın 5 günü antrenörleri gözetiminde sporcuların ateş ölçümü yapıldıktan sonra, 10 kişilik gruplar halinde Gediz Spor Salonunda çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yunusemre Belediyespor Kulübü Antrenörü Yusuf Çetinkaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Salonların açılmasına çok sevindik. Sporcularımız kurallara uygun olarak salonda da çalıştırmaya devam ediyor. Planlama dahilinde sporcularımızı gruplar halinde salona çalışmalara alıyoruz. 2020-2021 sezonunda Yunusemre Belediyespor’u en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hedefimiz Türkiye şampiyonalarında dereceler yaparak, millî takıma sporcular kazandırmak ve uluslararası arenada kulübümüz, ilimiz ve ülkemizin ismini duyurmak. Bize çalışmalarımızda destek veren başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye, Kulüp Başkanımız Arif Alkan’a, bizlere imkanlarını sunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

