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Yunusemreli sporcular Ramazan Bayramı’nı kutladı

MANİSA HABERLERİ  | 26.05.2020 14:27 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları, çektikleri videolarla sevdiklerinin ve Manisalıların Ramazan Bayramı’nı kutladı.Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) dolayısıyla tüm Türkiye’de Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Yunusemreli sporcular Ramazan Bayramı’nı kutladı

Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları, çektikleri videolarla sevdiklerinin ve Manisalıların Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) dolayısıyla tüm Türkiye’de Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Salgın tedbirleri kapsamında bayramı evlerinde geçiren Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları, çektikleri videolarla Manisalıların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Uzun süredir çalışmalarına evlerinde devam eden sporcular, mesajlarında büyüklerinden kendileri ve sevdiklerinin sağlıkları için açıklanan kurallara uymalarını istedi.

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