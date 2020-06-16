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Yunusemreli sporcular resimle basketbolu anlattı

MANİSA HABERLERİ  | 16.06.2020 12:17 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyespor basketbol takımı sporcuları pandemi sürecinde basketbolu anlatan resim yarışmasına katıldı.

Yunusemre Belediyespor basketbol takımı sporcuları pandemi sürecinde basketbolu anlatan resim yarışmasına katıldı. Belediyesporlu Elvin İrem Çakıcı’nın yaptığı resim yarışmada birinci oldu.
Tüm dünyada ve Türkiye’de de etkili olan korona virüs sürecinde Yunusemre Belediyesporlu basketbolcu sporcular antrenörlerinin önderliğinde pek çok sosyal faaliyete imza attı. Bu süreçte Türk basketbolunun tecrübeli isimleri ile telekonferans yöntemiyle bir araya gelen Yunusemreli basketbolcular kendi arasında basketbolu anlatan resim yarışması da düzenledi. Resim konusunda yeteneklerini sergileyen 28 kız sporcu yarışmada basketbolu anlatan resimler çizdi. Birbirinden güzel 28 resim sosyal medya hesabında oylandı. Resimlerden birinci Elvin İrem Çakıcı’nın yaptığı resim olurken, ikinci Ece Fettah, üçüncü de Ceren Çakaloğlu’nun yaptığı resim seçildi. Yarışmada birinci olan resmi çizen sporcuya eşofman takımı ile basketbol topu, ikinci ve üçüncü olan resmi çizen sporcuya ise eşofman takımı hediye edildi.

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