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Yunusemreli tekvandocular ’uzaktan’ antrenman yaptı

MANİSA HABERLERİ  | 08.04.2020 15:19 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyespor tekvando sporcuları, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında antrenmanlarına evde devam ediyor.Yunusemre Belediyespor Kulübünde tüm branşlarda olduğu gibi tekvando antrenörleri de sporcuları ile online bağlantı kurup, günlük antrenmanlarını evde yaptırıyor.

Yunusemre Belediyespor tekvando sporcuları, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında antrenmanlarına evde devam ediyor.
Yunusemre Belediyespor Kulübünde tüm branşlarda olduğu gibi tekvando antrenörleri de sporcuları ile online bağlantı kurup, günlük antrenmanlarını evde yaptırıyor. Branş antrenörü Zekai Demir rehberliğinde çalışan sporcular, tüm vatandaşlara da evde kalın çağrısı yapıyor. Zekai Demir, sporcuların antrenmanlarını aksatmadan yaptığını ifade ederken, çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Demir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Özellikle 20 yaşa kadar sporcularımızın sokağa çıkma yasağı nedeniyle günlük ve haftalık planlamalarımızı tekrar yaptık. Her gün gözetimlerimiz altında tekvando sporcularımız çalışmalarına devam ediyor. Ailelerin de büyük destekleri ile tüm sporcularımız antrenmanlara katılıyor. Ayrıca çalışmalarında çektiği videoları oluşturduğumuz whatsapp grubundan da paylaşıyor. Sporcularımız bizi, biz de onları çok özledik. Bu zorlu günleri de inşallah birlikte aşacağız. Tüm sporcularımızın salgın konusunda alınan tedbirlere uymalarını önemle rica ediyor, evden çıkmamalarını istiyoruz” diye konuştu.

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