YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Yunusemreli tekvandoculardan büyük başarı

Yunusemreli tekvandoculardan büyük başarı

MANİSA HABERLERİ  | 18.02.2020 14:53 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyespor tekvando sporcuları, Manisa Okul Sporları Tekvando İl Birinciliği Yarışmasında 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı.Manisa Okul Sporları (Genç, yıldız erkek ve bayanlar) Tekvando İl Birinciliği Yarışması Atatürk Spor Salonunda yapıldı.

Yunusemreli tekvandoculardan büyük başarı

Yunusemre Belediyespor tekvando sporcuları, Manisa Okul Sporları Tekvando İl Birinciliği Yarışmasında 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı.
Manisa Okul Sporları (Genç, yıldız erkek ve bayanlar) Tekvando İl Birinciliği Yarışması Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Yarışmada yıldız erkek ve bayanlarda 108, genç erkek ve bayanlarda 56 olmak üzere toplam 164 sporcu yarıştı. Yarışmaya 8 sporcu ile katılan Yunusemre Belediyespor, başarılı bir performans sergilerken; yıldız bayanlar kategorisinde 59 kg’de Fatma Nur İnan altın madalya kazanarak Manisa Şampiyonu oldu. Başarılı sporcu bu derece ile Manisa’yı Okul Sporları Türkiye Şampiyonası çeyrek finalinde temsil etme hakkı elde etti. Erkekler genç kategorisinde ise 63 kg’de Ali Tufan, 48 kg’de Melik Can Özkaya gümüş, 48 kg’de Yusuf Bahadır bronz madalyanın sahibi oldu. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da şampiyonada madalya elde eden sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, Türkiye Şampiyonası Çeyrek Finalinde başarılar diledi.

Yunusemreli tekvandoculardan büyük başarı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Killik Stadı bakıma alındı

Killik Stadı bakıma alındı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Manisa Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
06:30
Sabah
07:52
Öğle
13:29
İkindi
16:28
Akşam
18:57
Yatsı
20:14

Manisa Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Durak Eczanesi
Merkez
Saruhan Eczanesi
Merkez
Şenkal Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Turgutlu
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Ergun Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tren garında valiyi karşılarında gören vatandaşlar şaşırdı

Tren garında valiyi karşılarında gören vatandaşlar şaşırdı

Başkan Palabıyık’ın amcası yaşamını yitirdi

Başkan Palabıyık’ın amcası yaşamını yitirdi

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.