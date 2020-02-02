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Yunusemre’nin kardeşliği Yuntdağı’nı ısıtacak

MANİSA HABERLERİ  | 02.02.2020 16:47 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Yunusemre Belediyespor Kulübü, “Yardım elini uzat” isimli kampanya ile topladıkları giysi, kaban ve ayakkabıları Yuntdağı’ndaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Yunusemre Belediyespor Kulübü’nün “Yardım elini uzat” isimli kampanyasıyla Yuntdağı’ndaki ihtiyaç sahiplerine destek verecek.

Yunusemre’nin kardeşliği Yuntdağı’nı ısıtacak

Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Yunusemre Belediyespor Kulübü, “Yardım elini uzat” isimli kampanya ile topladıkları giysi, kaban ve ayakkabıları Yuntdağı’ndaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Yunusemre Belediyespor Kulübü’nün “Yardım elini uzat” isimli kampanyasıyla Yuntdağı’ndaki ihtiyaç sahiplerine destek verecek. Kulüp sporcularının başlattığı kampanyada toplanan giysi, bot ve ayakkabılar sahiplerine ulaştırılmak üzere Yunusemre Belediyesi eşya deposuna teslim edildi. Hayırseverleri kampanyaya destek vermeye davet eden Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Soğuk kış günlerinde çocuklarımız üşümesin diyerek yardım kampanyası başlattık. Kulübümüzün farklı spor dallarında eğitim gören çocuklarımız ve aileleri tarafından bağışlanan kışlık kıyafet ve ayakkabıları eşya depomuza teslim ettik. Bağışlanan kıyafetler 15 kırsal mahallemizde ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. Kampanyamız devam ediyor. Tüm hayırseverlerimizi kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.

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