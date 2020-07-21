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Yunuskent 2. etapta 215 konut için yedeklerle sözleşme süreci başlıyor

MANİSA HABERLERİ  | 21.07.2020 15:32 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi’nin dev toplu konut hamlesi olan 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 2.

Yunusemre Belediyesi’nin dev toplu konut hamlesi olan 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 2. etabında, kuralı satış yöntemiyle satışa sunulan 215 konut için yedek hak sahipleri ile sözleşme süreci başlıyor. 35 konut için sözleşmeler 27 Temmuz-8 Eylül 2020 tarihleri arasında imzalanacak.
Manisa’da konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yapılan projenin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında kuralı satış yöntemi ile satışa sunulan 215 konuttan hak sahipliği sözleşmesi imzalanmayan 2 adet 1+1, 6 adet 2+1, 27 adet 3+1 olmak üzere toplam 35 konut için yedek hak sahipleri ile sözleşme süreci başlıyor. Program kapsamında 1+1 konutlar için 27 Temmuz Pazartesi günü sözleşme imzalanırken, 2+1 konutlar için 28 Temmuz - 12 Ağustos, 3+1 konutlar için ise 13 Ağustos - 8 Eylül 2020 tarihleri arasında yedek hak sahipleri ile sözleşme imzalanacak. Yedek hak sahipleri; ödeme planı ve ne zaman sözleşme sürecine ilişkin bilgilere TOKİ’nin resmi web sitesi ile Yunusemre Belediyesi resmi sitesi www.yunusemre.bel.tr adresinden ulaşabilir.
Akgedik’te 2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde 1503 konut, 28 iş yeri, 2 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.

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