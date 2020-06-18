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Yunuskent 2. etapta 215 konut kuralı satış yöntemi ile satışa sunuluyor

MANİSA HABERLERİ  | 18.06.2020 16:06 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi’nin dev toplu konut hamlesi 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin bin 500 konuttan oluşan 2.

Yunusemre Belediyesi’nin dev toplu konut hamlesi 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında sözleşme imzalanmayan 215 konut, 20 Haziran Cumartesi günü kuralı satış yöntemi ile satışa sunuluyor.
Manisa’da konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yapılan projenin bin 500 konuttan oluşan 2. etabı hızla tamamlanıyor. Hak sahipliği sözleşmelerinin tamamlandığı projede sözleşme imzalanmayan 2. etap 1. kısımda yer alan 1+1 7 adet, 2+1 10 adet, 3+1 61 adet, 2. etap 2. kısmında bulunan 1+1 12 adet, 2+1 21 adet, 3+1 104 adet konut kuralı satış yöntemi ile satışa sunuluyor. Kura öncesi 1+1, 2+1 toplam 50 konut için yapılan 310 başvurudan 16’sı, 165 adet 3+1 konut için 758 başvurunun 136’sı kabul edilmedi. 20 Haziran Cumartesi günü saat 15.00 TOKİ’nin Ankara’daki merkezinde yapılacak kurada 215 dairenin hak sahipleri belirlenecek. Kura TOKİ’nin resmi sitesinde de canlı olarak yayınlanacak. Başvurusu kabul edilen bin 68 kişinin listesine TOKİ’nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ile Yunusemre Belediyesi resmi web sitesi www.yunusemre.bel.tr adresinden ulaşılabilir.
İki kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde 1503 konut, 28 işyeri, 2 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.

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