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Yunuskent’te 9 konut 13 Ekim’de satışa çıkıyor

MANİSA HABERLERİ  | 27.09.2020 14:12 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi’nin dev toplu konut hamlesi 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin bin 500 konutluk 2.

Yunusemre Belediyesi’nin dev toplu konut hamlesi 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin bin 500 konutluk 2. etabında sözleşme imzalanmayan 9 konut, 13 Ekim Salı günü açık arttırma yöntemi ile satışa sunulacak.
Manisa’da konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yapılan projenin bin 500 konuttan oluşan 2. etabı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. TOKİ, aralarında Yunuskent 2. etap 1. kısım ve 2. kısımda bulunan 1 tane 3+1, 4 tane 2+1, 4 tane 1+0 konutun da yer aldığı 23 ilde toplam 176 konutu açık artırma yöntemi ile satışa sunacak. 13 Ekim Salı günü saat 11.00’de TOKİ’nin İstanbul Hizmet binasında yapılacak satış, internet üzerinden de takip edilebilecek. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 28 Eylül Pazartesi gününden itibaren Manisa’daki Türkiye Halkbank ve TC Ziraat Bankası şubelerine başvurabilecek. Başvuru için son tarih ise 13 Ekim Salı günü ihale saatine kadar. Konutlar yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile satılacak. Vatandaşlar konut listesine ilişkin listeye TOKİ’nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ile Yunusemre Belediyesi resmi web sitesi www.yunusemre.bel.tr adresinden ulaşabilir.

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