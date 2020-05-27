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Yunuskent’te konutlar satışa sunuluyor

MANİSA HABERLERİ  | 27.05.2020 17:36 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi’nin dev toplu konut hamlesi 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 2.

Yunusemre Belediyesi’nin dev toplu konut hamlesi 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 2. etabında sona yaklaşılıyor. Bin 500 konuttan oluşan projede sözleşme imzalanmayan 219 konut, 8 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında açık satışa sunuluyor.
Manisa’da konut sorununa neşter vuracak 5500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yapılan projenin bin 500 konuttan oluşan 2. etabı hızla tamamlanıyor. Hak sahipliği sözleşmelerinin tamamlandığı projede sözleşme imzalanmayan 2. etap 1. kısımda yer alan 1+1 7 adet, 2+1 10 adet, 3+1 61 adet, 2. etap 2. kısımda 1+0 4 adet, 1+1 12 adet, 2+1 21 adet, 3+1 104 adet konut ön şartsız, kurasız, başvuru önceliğine göre açık satışa sunuluyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 8 Haziran Pazartesi gününden itibaren Manisa’daki Türkiye Halkbank şubelerine başvurabilecek. Başvuru için son tarih ise 30 Eylül 2020. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara 2+1 konutlar için yüzde 25 peşinat 180 ay vade; 3+1 konutlar için ise yüzde 10, 15, 25 peşinat ile 96, 108, 120 ay vade ile ödeme imkanı sunuluyor.
Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar konut fiyatı, peşinat, vade oranı ve taksitlere ilişkin listeye TOKİ’nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ile Yunusemre Belediyesi resmi web sitesi www.yunusemre.bel.tr adresinden ulaşabilir.
2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde 1503 konut, 25 iş yeri, 2 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.

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