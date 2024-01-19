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Yunusu kurtarmak için saatlerce uğraştılar

İHA İHA
19.01.2024 14:57 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde karaya vuran yunusu kurtarabilmek için vatandaşlar ve ekipler saatlerce uğraştı. Yunus, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yunusu kurtarmak için saatlerce uğraştılar

Sabah saatlerinde Yahşi Mahallesi Kargı Koyu’na yetişkin bir yunus vurdu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, köpeklerin yunusun başına toplanmasıyla hayvanı fark etti. Hayvanın canlı olduğunu fark eden vatandaşlar, yunusu denize çekti, fakat yunus yeniden karaya doğru geldi. Yunus kendisini karaya vurduğu esnada kayalıklara çarparak yaralandı.

İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yunusu kurtarabilmek için çaba sarf etti. Açığa doğru çekilen yunus, yeniden kendisini karaya vurdu.
Ekipler, hayvanı kurtarabilmek için saatlerce çaba harcadı. Yeniden açığa çekilen yunusun, sahilin başka bir bölümünden karaya vurarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yunusun belediye ekiplerince bölgeden alınarak uygun bir yere gömüleceği bildirildi.

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