YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Yurdun farklı illerinden gelen gençler Şırnaklı çocuklarla buluştu

Yurdun farklı illerinden gelen gençler Şırnaklı çocuklarla buluştu

07.08.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanlığınca sürdürülen "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında Şırnak'a gelen 40 genç 10 gün boyunca kentte etkinlikler düzenleyecek - Damla Gönüllülük Hareketi Koordinatörü Esra Ünlü: - "Buranın güneş yüzlü çocuklarıyla sohbet etmek, öğrendiğimiz değerleri onlara aktarmaya çalışarak onlara dokunmayı çalışıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığınca sürdürülen "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden 40 üniversite öğrencisi Şırnak'a gelerek, çocuklarla buluştu.

10 gün boyunca kentte etkinlikler düzenleyecek gençlerin ilk durağı merkeze bağlı Geçitboyu Köyündeki 75. Yıl Geçitboyu İlk ve Ortaokulu oldu.

Burada çocuklarla bir araya gelen gençler yaptıkları etkinliklerle yüzleri güldürdü.

İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, AA muhabirine "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında ülkenin farklı bölgelerinden gençleri Şırnak'ta görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gençlerin bugün telafi eğitimi gören çocuklarla yaptıkları etkinliklerle bir arada olduğunu dile getiren Şener, "Gençlerimiz çocuklarımızla çeşitli oyun ve etkinlikler gerçekleştiriyorlar. Tüm gençlerimize ilimize hoş geldi." dedi.

"Damla gönülleri damla damla bütün ülkeye yayılarak büyük etkinlikler yapacak." diyen Şener, gençlerin 10 gün boyunca düzenleyeceği etkinliklerden çocukların güzel bir şekilde faydalanacağını aktardı.

Damla Gönüllülük Hareketi Koordinatörü Esra Ünlü ise, 2014 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kurulan bu hareketin küçük sosyal sorumluluklar gerçekleştirdiğini belirtti.

Ünlü, "Damla damla küçük hareketler yapıyoruz. Aslında küçük şeylerin ne kadar büyük olduğunu gösteren bir proje. Bir şehre gelip orayı gezmek değil, o şehri fethetmek yani küçük bir tebessümle unutulan değerleri hatırlatmaktır. Buranın güneş yüzlü çocuklarıyla sohbet etmek, öğrendiğimiz değerleri onlara aktarmaya çalışarak onlara dokunmayı çalışıyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Şener daha sonra gençlerle duvar boyama, mendil kapmaca gibi çeşitli etkinliklere katıldı, öğrencilerle oyun oynadı.

Program sonunda gönüller tarafından Şener'e plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebeveynler dikkat! Apple yeni dönemi başlatıyorEbeveynler dikkat! Apple yeni dönemi başlatıyor
Sevgilisinin evinde kadının kocasına basıldı! Dikkat çeken kararSevgilisinin evinde kadının kocasına basıldı! Dikkat çeken karar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Şırnaklı gençlerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Şırnaklı gençlerle buluştu:
Anahtar Kelimeler:
Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:12
Öğle
12:21
İkindi
16:09
Akşam
19:20
Yatsı
20:46

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cumartesi

Yağmur Eczanesi
Sirnakmerkez
İbni Sina Eczanesi
Cizre
Sabır Eczanesi
Silopi
Çevrim Eczanesi
Idil
Deniz Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kocaelispor, Denizalp Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı

Kocaelispor, Denizalp Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.